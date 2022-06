USA vastuseks Venemaa ähvardustele: NATO vanne Leedule on "raudkindel"

«Me seisame oma NATO liitlaste kõrval ja me seisame Leedu kõrval,» ütles välisministeeriumi pressiesindaja Ned Price ajakirjanikele.

«Eriti meie pühendumust NATO artiklile number viis, eeldusele, et rünnak ühe vastu tähendab rünnakut kõigi vastu - see vanne Ühendriikide poolt on raudkindel,» sõnas ta.