Johnson ärgitab NATO liitlasi kaitsekulutusi suurendama

Pärast Krimmi annekteerimist Venemaa poolt 2014. aastal lubasid NATO liikmesriigid kulutada vähemalt kaks protsenti oma sisemajanduse kogutoodangust kaitsele, et tagada alliansi valmisolek 2024. aastaks.

Selle eesmärgi olid 2021. aastal NATO 30 liikmesriigist täitnud või ületanud vaid kaheksa, kuid tänavu on mitmed riigid, nagu Saksamaa ja Itaalia, Ukraina sõja tõttu järsult oma kaitsekulutusi suurendanud.

«Meil on vaja, et liitlased – kõik liitlased – ei koonerdaks, et taastada heidutus ja tagada kaitse eeloleval kümnendil,» ütleb Johnson kolmapäeval Madridis NATO tippkohtumisel, teatas tema büroo avalduses.