Afganistani meessoost aukandjad kogunevad Talibani võimu kinnistama

Talibanil oli raskusi riigi valitsemisega juba enne maavärinat, kuivõrd Afganistan on pikalt olnud majandusraskustes ja välisabi, millest see sõltus, kuivas Lääne toetatud valitsuse kukutamise järel kokku.

Hiljem täna kohtuvad kõrgete Talibani juhtidega Kataris USA ametnikud, et arutada Afganistani reservide vabastamist. Washington püüab leida viisi tagamaks, et raha jõuab riigi rahva, mitte Talibanini.

Allikas Talibanist ütles sel nädalal AFPle, et kolmepäevasel jirgal lubatakse režiimi kritiseerida ja arutatakse tundlikke küsimusi, nagu tüdrukute haridus, mis on liikumises sisetülisid tekitanud.

«Naised on meie emad ja õed, peame neist väga lugu. Kui nende pojad kogunemisel osalevad, tähendab see, et nad on ka ise kaasatud,» leidis ta.