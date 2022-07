USA ja Kanada taunisid G20 kohtumisel Venemaa sõda Ukraina vastu

«Venemaa ametnikud peavad tunnistama, et nad Putini režiimi jätkuva toetamisega aitavad nad kaasa selle sõja kohutavatele tagajärgedele. Te jagate vastutust süütute elude eest.»

Tema seisukohta jagas Kanada rahandusminister Chrystia Freeland, kes ütles Vene delegatsioonile, et nood on süüdi Ukrainas toime pandud sõjakuritegudes, sest toetavad invasiooni, vahendas üks Kanada ametnik.

Kohtumise võõrustaja ja G20 eesistuja Indoneesia hoiatas ministreid, et kui energia- ja toidukriisile lahendust ei leita, on see katastroof.