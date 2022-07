Macron suundub oma uue ametiaja esimesele Aafrika-visiidile

Macroni eesmärk on anda uut hoogu Prantsusmaa koloniaalajastu järgse aja suhetele selle kontinendiga.

Tegu on ühtlasi tema esimese väljaspool Euroopat visiidiga uue mandaadi ajal. Ringreis 25.-28. juulini viib teda järgemööda Kameruni, Benini ja Guinea-Bissausse.

Peamine kõneluste teema on toiduvarudega seonduv, sest eriti just Aafrika riigid seisavad silmitsi suurima toidunappusega, mille on kaasa toonud Venemaa agressioonisõjast Ukraina vastu tekkinud teraviljapuudus.