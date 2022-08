Tsihhanovskaja tegi järgmise käigu võimu ülevõtmiseks

Valgevene on 24. veebruarist peale olnud Venemaa liitlane sõjas Ukraina vastu ja on spekuleeritud, et üks põhjus, miks Lukašenka ulatuslikumat tuge Venemaale sõjas Ukraina vastu anda ei saa, on sõda paljastanud Valgevene opositsiooni mõjuvõimu, mistõttu Minski režiim tunneb end ebaturvaliselt. Seega on igasugune surve Minskile oluline muuhulgas Valgevene sõjalise osaluse vaos hoidmiseks. Lisaks aitab eksiilvalitsuse moodustamine motiveerida Valgevenes toimivat vastupanuvõitlust, kes muuhulgas sõja alguses saboteeris Valgevene raudteevõrku.