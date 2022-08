ÜRO: Afganistanis ähvardab näljahäda kuut miljonit inimest

Martin Griffiths ütles ÜRO Julgeolekunõukogule, et Afganistan on silmitsi humanitaar-, majandus-, kliima-, nälja- ja finantskriisiga.

Konflikt, vaesus, kliimašokid ja toidujulgeoleku puudumine on pikka aega olnud Afganistanis kurb reaalsus, ütles ta, rõhutades, et praegune olukord on nii kriitiline ka seetõttu, et pärast Talibani võimuletulekut aasta tagasi peatati ulatuslik arenguabi.