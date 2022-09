Dollarid Vene lipu taustal. Foto on illustratiivne.

Venemaa on kulutanud alates 2014. aastast üle 300 miljoni dollari, et mõjutada poliitikat vähemalt 24 riigis, teatas Ameerika Ühendriikide välisministeerium.

«Me arvame, et see on ainult jäämäe tipp,» märkis president Joe Bideni administratsiooni vanemametnik.