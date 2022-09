Vene armee reserv on valdavalt vananenud väljaõppega

Venemaa kaitseminister Sergei Šoigu ütles eile osalist mobilisatsiooni välja kuulutades, et riigil on 25 miljonit sõjaväekogemusega meest, keda võiks potentsiaalselt relva alla kutsuda. Julgeolekuküsimustega tegelevad rahvusvahelised uurimisasutused hindavad samas, et Venemaa mobilisatsioonireservis on pisut üle kahe miljoni endise ajateenija ja palgalise sõjaväelase, kellest aga vähesed on saanud pärast teenistust mingit väljaõpet.

«Me räägime osalisest mobilisatsioonist, see tähendab, et teenistusse kutsutakse ainult kodanikud, kes on praegu reservis, ja ennekõike need, kes on teeninud relvajõududes, kellel on teatav sõjaline eriala ja asjakohane kogemus,» ütles mobiliseerimisest teatades eile Venemaa president Vladimir Putin.