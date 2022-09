ÜLEVAADE ⟩ Itaalia valimised võitnud paremblokki ootab turbulentne aeg

Itaalia Vennad kogusid valimistel suurima, 26-protsendilise toetuse, edestades populaarsuselt teisele kohale jõudnud vasaktsentristlikku Enrico Letta Demokraatlikku Parteid seitsme protsendiga.«Itaalia on meid valinud, pidades meid vääriliseks valitsema. Me ei vea Itaaliat alt. Teeme kõik selleks, et itaallased saaksid taas oma riigi üle uhked olla,» oli tulevase Itaalia esimese naispeaministri reaktsioon valimistulemustele.