Venemaa nõuab USA-lt «selgitust» Nord Streami plahvatuste kohta

«7. veebruaril 2022 ütles Joe Biden, et Nord Streamiga on lõpp, kui Venemaa tungib Ukrainasse... Biden on kohustatud vastama küsimusele, kas USA ähvarduse täitis,» ütles välisministeeriumi pressiesindaja Maria Zahharova sotsiaalmeedias.

«Kavatsuse väljendamisele järgnes lubadus. Me peame vastutama oma sõnade eest... Euroopa peab teadma tõde,» ütles Zahharova.

Läänemeres tuvastati Nord Stream 1 ja 2 torujuhtmete marsruudil kolm gaasileket, neile eelnes kaks plahvatust.

Euroopa poliitikud on nimetanud toimunut üksmeelselt sabotaažiks.

«Igasugune aktiivse Euroopa energiataristu tahtlik rikkumine on vastuvõetamatu ja toob kaasa tugevaima võimaliku reaktsiooni,» ütles ta, lisades, et «nüüd on esmatähtis vahejuhtumeid uurida, saada täielik selgus sündmuste ja põhjuste kohta».

Euroopa Liidu ametnikud ütlesid ajalehele Financial Times, et gaasitorude sabotaaž näitab, et Euroopa riigid peavad oma kriitilise taristu kaitsmisele pöörama rohkem tähelepanu.

Norra ja Taani on tugevdanud oma nafta- ja gaasitööstuse infrastruktuuri turvalisust. EL-i ametniku sõnul arutatakse kriitilise taristu kaitsmise küsimust täna Brüsselis toimuval EL-i suursaadikute kohtumisel, vahendas Financial Times.

Ekspertide sõnul näitab arvatav sabotaaž hübriidsõja taset Venemaa energiasõjas Euroopa vastu.

Teisipäeva hilisõhtul hoiatas Venemaa gaasihiid Gazprom, et võib tarneid Euroopasse veelgi vähendada.

Üks Nord Stream 1 leketest leidis aset Taani majandusvööndis ja teine Rootsi omas. Nord Stream 2 leke, millest anti teada juba esmaspäeval, oli Taani majandusvööndis.

Rootsi politsei on algatanud juhtunu osas uurimise.

Berliin blokeeris vastvalminud Nord Stream 2 töö mõned päevad enne seda, kui Venemaa saatis oma sõdurid Ukrainasse.

Varem kolmapäeval ütles Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov, et süüdistused, mille järgi Moskva on gaasilekete eest vastutav, on «absurdsed».

«Selliste narratiivide kuulutamine on üsna etteaimatav ning ka etteaimatavalt rumal ja absurdne,» ütles Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov ajakirjanikele pärast seda, kui Ukraina nimetas lekkeid Moskva «terrorirünnakuks».

Peskovi sõnul on lekked Moskva jaoks «üsna problemaatilised».

Samuti viitas Peskov oma kommentaarides USA veeldatud maagaasi (LNG) tarnijatele.

«Nad on väga huvitatud superkasumist tulevikus,» ütles ta.