BLUFF VÕI MITTE? ⟩ Ekspertide arvates sõltub tuumarelva järele haaramine Putini meeleheite sügavusest

Venemaa presidendi Vladimir Putini hoiatus, et ta on valmis kasutama tuumarelva, on jaganud lääne poliitikud, diplomaadid ja eksperdi kahte lehte – kui osa neist peavad ähvardusi blufiks, siis teised usuvad, et ta võib sõjalise kaotuse vältimiseks, enda ametikoha kaitsmiseks, lääne hirmutamiseks või Kiievi alistuma sundimiseks haarata väiksema taktikalise tuumarelva järele.