Iraani politsei ähvardas kasutada protestijate vastu «kogu oma jõudu»

Pärast 22-aastase naise surma vallandusid üleskutsetest vaoshoitusele hoolimata meeleavaldused, mille käigus on tapetud kümneid inimesi.

Ööl vastu teisipäeva leidsid aset laiaulatuslikud meeleavaldused juba 12. päeva järjest, teatas Iraanist väljapool paiknev opositsiooniline meedia, seda vaatamata internetipiirangutele, mille eesmärk on tõkestada kogunemisi ja takistada verise mahasurumise kohta tehtud piltide ja videote levimist.

Iraani süüdistati kolmapäevastes piiriülestes rünnakutes kurdi võitlejate vastu Iraagis, mis on islamivabariigi jõulise tegutsemise meeleavaldajate vastu hukka mõistnud. Rünnakutes sai surma vähemalt seitse ja haavata 28 inimest. Juhtumi tõttu kutsus Iraak välja Iraani suursaadiku Bagdadis.

Meeleavaldustel «Naine, elu, vabadus!» on naised põletanud hunnikute viisi peasalle või sümboolselt lõiganud maha oma juuksed ümberkaudsete rahvamasside juubelduste saatel.

Uudisteagentuuri Fars kohaselt on alates 16. septembrist, mil Amini suri, tapetud umbes 60 inimest.

Oslos tegutsev vaatlusühendus Iraani Inimõigused märkis aga, et surma on saanud vähemalt 76 inimest.

Ametnikud ütlesid esmaspäeval, et kinni on peetud üle 1200 inimese, kelle seas on aktiviste, advokaate ja ajakirjanikke.