Ukraina relvajõud on viimastel kuudel viinud läbi edukat vastupealetungi riigi lõunaosas ja vallutasid agressorilt läinud nädalal tagasi Hersoni, mis on pealinn Krimmiga piirnevale samanimelisele oblastile.

Venemaa väitis septembris pärast kiireloomulist ja ebaseaduslikku niinimetatud rahvahääletust, et nii Hersoni oblast kui veel kolm oblastit on nüüdsest liidetud Venemaaga, lubades iga hinna ja kõigi sõjaliste vahenditega kaitsta neid.

Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi ütles, et tema üksustel on kavas võtta venelastelt tagasi ka Krimmi poolsaar.

Venemaa teatas reedel, et on saavutanud edu Donetski oblasti idaosas, mida Kremli väed on osaliselt kontrollinud alates 2014. aastast.