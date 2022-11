Ukraina hoiatas valgevenelasi Putini libaoperatsioonide eest

Ukraina relvajõud tuletasid meelde, kui kohutavad olid inimeste elule ja tervisele ning keskkonnale tervikuna Tšornobõli tuumaelektrijaama plahvatuse tagajärjed. Kindralstaap rõhutas, et Venemaa püüab Valgevenet Ukraina-vastasesse sõtta tõmmata mis tahes vahenditega.

Samuti paluti Valgevene kodanikel jälgida kahtlaste isikute ja sõidukite tegevust kriitilise taristu rajatiste läheduses ja teavitada sellest korrakaitsjaid ning kui need ei reageeri, teavitada sellest maailma üldsust kõigi olemasolevate vahenditega.

Ukraina väejuhatus võttis oma jutu kokku: «Me ei vastanud ühelegi teie alalt lähtunud agressiooni ilmingule. Me ei kavanda Valgevene ala ründamist ega kavatse läbi viia mingit rünnakut. See on Ukraina ametlik seisukoht.»