ÜRO juht noomis rikkaid riike kiskjaliku lähenemise pärast vaestele

Guterres rääkis planeedi 46 enim puudust kannatava riigi tippkohtumisel, et rikkad riigid peaksid andma teiste aitamiseks 500 miljardit dollarit aastas. Vaesed riigid on tema sõnul röövellike intressimäärade tõttu kapitaliturgudelt välja surutud, samal ajal kui energiaettevõtted teenivad rekordkasumeid.

Tavapäraselt toimub enim puudust kannatavate riikide tippkohtumine iga kümne aasta järel, kuid koroonaviiruse pandeemia tõttu lükkus see alates 2021. aastast kaks korda edasi.

«Majandusareng esitab väljakutseid, kui riigid on ressursipuuduses, võlgadesse uppumas ja võitlevad ikka veel ajaloolise ebaõiglusega, mis tuleneb ebavõrdsest reageerimisest COVID-19-le,» märkis Guterres avasõnas.

«Meie üleilmse finantssüsteemi on kujundanud rikkad riigid, suures osas nende endi kasuks,» rääkis ÜRO peasekretär.

Guterres tõi samuti esile, et vaesed riigid on ka digirevolutsiooni osas maha jäänud ning sõda Ukrainas on toidu ja kütuse hinnad neile veelgi kallimaks teinud.