Vene kohus saatis sõjavastase blogija üheksaks aastaks vangi

Tegemist on järjekordse kohtuotsusega, mis mõistab inimesi süüdi mullu heaks kiidetud seaduste alusel, mille eesmärk on kriminaliseerida vastuseis Venemaa sissetungile Ukrainasse.

Moskva kohus leidis, et Ivanov on süüdi ja määras talle kaheksa aasta ja kuue kuu pikkuse vanglakaristuse, vahendas uudisteagentuur TASS kohtu pressiteenistust.

«Te peate mõistma, et Venemaa ei ole Putin. Kümned miljonid venelased on selle kuritegeliku sõja vastu,» vahendas sõltumatu uudisteportaal Mediazona Ivanovi kohtus öeldud sõnu.

«See on pime hetk meie ajaloos, kuid nii on see alati olnud vahetult enne koitu,» ütles Ivanov, keda on eeluurimisvangistuses hoitud alates mullu juunist.