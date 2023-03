HÄDAOLUKORRAD ⟩ Soome eriüksus toiduallergikute ega veganite nõudeid täitma ei hakka

Põhja-Karjala piirivalvurite väljaõppeosakonna juhataja Ville Juvoneni sõnul on toitumispiirangud tingitud võimalikest eriolukordadest.

«Sõjaaja kohustused on väga nõudlikud ja eridieedi pakkumine võib väga keeruliseks muutuda. Selle otsusega tagame, et kõik piirivalvurid saavad igas olukorras piisavas koguses toiteväärtuslikke eineid,» selgitas Juvonen.

Juvonen lisas, et toitumispiirangute eeskirjad kehtestas Soome kaitsevägi (FDF).

«Kuigi Soome metsades on söödavaid taimi, ei ole neid piisavas koguses saadaval,» märkis Juvonen.

«Tõsi, inimesed on erandlikel aegadel ellu jäänud ka puukoore«leivast» toitudes, kuid füüsiliselt nõudlikul perioodil peab täiskasvanu tarbima üle 6000 kalori,» lisas väljaõppe juht.

Võimalikud üllatused

Kehtivate piirangute kiuste on väljaõppel sõdurieinetega probleeme, näiteks õppusel välja löönud ülitundlik veiselihaallergia.

Juvoneni sõnul on eeskirjade tõlgendamiseks ja erandite tegemiseks ruumi, kuid reegleid keegi muutma ei hakka.

«Reeglid toimivad ja me oleme nendega hästi hakkama saanud. Sõjaliselt on võimalik ja mõistlik kaks täiesti erinevat asja. Meie lähtume erandlikest asjaoludest ja ühtsustus on kõigile lihtsam,» lisas piirivalvur.