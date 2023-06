INTERVJUU ⟩ Gretski: enamik Vene värbamiskutse saanuist võtab seda võimalusena raha teenida

Kes praegu üldse Venemaa poolel võitlevad? Palju on seal ideoloogiliselt motiveerituid? Palju selliseid, kes on sunnitud?

Ideoloogiliselt kõige rohkem laetud inimesed juba liitusid sõjaväega ja said surma või said viga ja naasid koju. Aga ma ei usu, et nad moodustaksid seal enamuse.

On mitmeid faktoreid, mis on mõjutanud inimeste arusaama Ukrainast. Kümnendeid käsitleti Ukrainat kui Venemaa perifeeriat, midagi, mis jäi õhku Nõukogude Liidu lagunemise järel. Paljud inimesed Vene poliitilises eliidis ehitasid oma karjääri loosungitele, et Krimm on meie, Nõukogude Liit tuleb taastada, et me peame hoolitsema venekeelsete inimeste eest mujal.

Idee, et Venemaale peaksid kuuluma territooriumid, kus elab venekeelseid inimesi, oli venelaste seas üsna populaarne, seda levitati meedias ja inimesed valisid neid loosungeid väljendavaid poliitikuid nagu Vladimir Žirinovski.

Välisminister Andrei Kozõrevi peeti liberaaliks, aga ta uskus, et Ukraina ei jõua Venemaa ressurssideta kuigi kaugele ja tuleb varem või hiljem tagasi. 1994. aasta alguses arvas ta, et Venemaa välispoliitiline eesmärk peaks olema hoida sõjalist kohalolekut endistes Nõukogude Liidu maades.

Ukrainat nimetati avalikult – Vene ajakirjanike, teleankrute poolt – Venemaa lõunaperifeeriaks. Nii käsitleti Ukrainat ja tema rahvast – et see on poolriik, kes teeb oma revolutsioone, aga varem või hiljem saab osaks millestki, mis meenutab Nõukogude Liitu.