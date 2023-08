Lukašenka: peame säilitama kontakti ning võimalusel parandama suhteid ELi ja Poolaga

«Praegu teenime raha peamiselt idas: Venemaal, Hiinas. Kuid me ei tohiks loobuda kontaktidest kõrgtehnoloogilise läänega. Nad on lähedal, Euroopa Liit on meie naaber. Ja me peaksime säilitama nendega kontakte. Me oleme selleks valmis, aga me peame arvestama ka oma huvidega,» ütles Lukašenka Minski lennujaama töökollektiiviga toimunud kohtumisel.