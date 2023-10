Uuringufirma Ipsos lävepakuküsitluse kohaselt sai valitsev Seaduse ja Õigluse Partei (PiS) parlamendi uues koosseisus 200 ning selle võimalik koalitsioonipartner paremäärmuslik Konföderatsioon 12 kohta. Konföderatsioon on juba tunnistanud, et tegemist on lüüasaamisega.