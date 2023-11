Saksamaa võõrustab ebamugavat külalist Erdoğani

Erdoğan kohtub Berliinis kantsler Olaf Scholzi ja suuresti tseremoniaalse presidendi Frank-Walter Steinmeieriga.

Scholz esitas Erdoğanile küllakutse mais, kui too oli valitud uueks ametiajaks presidendiks.

Berliini silmis on Ankara juba pikka aega ebamugav, kuid hädavajalik partner, sest Saksamaal elab üle kolme miljoni Türgi juurtega inimese. Türgi on NATO liige ja tal on tähtis roll Euroopasse suunduva rändevoo ohjeldamises, millega seoses on Scholz sattunud kodumaal surve alla.

Viimastel aastatel on riikide suhetes aga pingeid mitmel teemal.

Seekordset visiiti tumestavad eeskätt süvenevad lahkhelid 7. oktoobril Hamasi rünnakuga alanud Iisraeli-Gaza sõja küsimuses.

Saksamaa on Iisraeli kindel liitlane, kes ei ole nõus relvarahuüleskutsetega, ehkki peab tähtsaks humanitaarabi Gaza elanikele ja toetab humanitaarpause selle kohaletoimetamiseks ning püüab hoida ülal suhtlust teiste piirkonnariikidega, et konflikt ei leviks.

Erdoğan seevastu esineb üha karmimate avaldustega Iisraeli aadressil. Kolmapäeval nimetas ta seda terroristlikuks riigiks, kelle eesmärk on hävitada Gaza ja kõik selle elanikud. Hamasi nimetab ta vastupanuvõitlejateks, kes püüavad kaitsta oma maad ja rahvast.

Türgi presidendi seesugused avaldused on äratanud pahameelt kogu Saksa poliitilises spektris.

Kui Scholzilt nädala algul nende kohta kommentaari paluti, et nimetanud ta Erdoğani nimepidi, kuid ütles, et süüdistused on Iisraeli-vastased ja absurdsed.