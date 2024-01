India põhjaosas asuvas Haryana värbamiskeskuses on üles rivistatud tuhandeid mehi, kes loodavad minna Iisraeli, kus neljandat kuud kestev sõda on toonud kaasa tööjõupuuduse. Mõned neist on valmis minema isegi konfliktitsooni, sest seal on võimalik teenida viis korda rohkem kui kodumaal, kirjutab Times of Israel.