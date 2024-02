Endine Hollandi peaminister eutaneeriti koos abikaasaga

Surmast andis teada Van Agti asutatud huvikaitserühm The Rights Forum, vahendab The Guardian.

Van Agtide surma peetakse osaks Hollandis kasvavast nn paarieutanaasia trendist. Kuigi paarieutanaasia on endiselt haruldane, märgiti seda esmakordselt 2020. aastal, kui 26 inimest lahkus eutanaasia teel samaaegselt nende elukaaslastega. Järgmisel aastal kasvas see arv 32-le, tunamullu otsustas 58 inimest siitilmast koos partneriga lahkuda.

Riigis aastas umbes 1000 inimese eutaneerimissoovi rahuldava organisatsiooni Expertisecentrum Euthanasie pressiesindaja Elke Swart ütles, et iga paari surmaabi taotlusi kontrollitakse rangete nõuete alusel individuaalselt, mitte koos. «Huvi selle vastu kasvab, kuid see on ikka veel haruldane,» ütles ta. «See on puhas juhus, et kaks inimest kannatavad samal ajal talumatult ilma väljavaateta leevendust saada ... ja et nad mõlemad soovivad eutanaasiat.»