Riia linnas sõidab ringi buss, millele kleebitud plakati ja sõnumitega näidatakse seda, milline farss kogu Kremli presidendivalimiste korraldus on. Bussi rentis ja ehtis piltidega eraisik, kes on sotsiaalmeedias otsinud toetust, et saaks sõidumasina valimiste ajaks saatkonnas avatud jaoskonna ette parkida.