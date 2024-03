Põhja-Iiri unionistide liider astus politsesüüdistuste tõttu tagasi

«Partei juhatuse esimees sai kirja rahvasaadik sir Jeffrey Donaldsonilt, kes kinnitas, et talle on esitatud ajaloolist laadi süüdistused, andes mõista, et ta astub tagasi Demokraatlik-Unionistliku Partei (DUP) juhi kohalt ja see jõustub koheselt,» seisis avalduses.