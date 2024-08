Venemaa Saratovi oblasti kuberner Roman Busargin teatas hommikul, et alla tulistatud drooni rusud kukkusid Saratovis elamukompleksile Volga Sky. Sotsiaalmeediasse postitatud videotel on aga näha drooni lendamas otse pilvelõhkujasse. 38-korruseline pilvelõhkuja Volga Sky on 128.6 meetrit kõrge ning linna kõrgeim hoone. Mees teatas ka, et rünnakus on neli ohvrit ning üks naine on raskes seisundis. Tabamuse saanud hoonest on 12 kilomeetrit Engelsi sõjaväelennuväljani.