Suurbritannia alustab lahkumiskõnelusi tõenäoliselt aasta alguses

Euroopa Ülemkogu alaline eesistuja Donald Tusk sõnas ajalehele Bratislava tippkohtumisel, et Suurbritannia peaministri Theresa May hinnangul võiks protsess alguse saada jaanuaris või veebruaris. Tuski sõnul ütles May talle, et lahkumisprotsessi on selle aasta jooksul alustada pea võimatu.

Euroopa Liidu liidrid kohtusid eile Bratislavas ilma Suurbritanniata ja üritasid kaardistada ühenduse Brexiti-järgset tulevikku.

Tusk teatas eile, et Euroopa Liit on Suurbritannia lahkumiseks valmis kasvõi juba homme.

«Me oleme selleks hästi valmistunud ja võime protseduuriga alustada juba homme,» kinnitas Tusk.

Slovakkia peaminister Robert Fico arvas varem samal päeval, et Euroopa Liidu liidrid peavad läbi viima väga ausa diskussiooni, kui tahetakse Suurbritannia lahkumisotsuse järel ridu koondada.

«Pärast Brexitit ja Brexitiga seotud ohte on minu meelest hädavajalik olla äärmiselt aus,» ütles Fico kõnelustele saabudes.

«Ma usun, et 27 peaministrit ja presidenti peavad ausa diskussiooni olukorra üle, milles Euroopa Liit hetkel on,» sõnas ta.