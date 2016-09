New Yorgi plahvatuses sai viga vähemalt 29 inimest

Sündmuskohalt on leitud ka teine seadeldis, mis CNNi, The Wall Street Journali ja muude allikate kohaselt on kiirkeedupotist valmistatud pomm. Sarnast lõhkekeha kasutati ka Bostoni maratoni plahvatuses 2013. aastal.

«Plahvatus leidis aset Chelseas kella poole üheksa ajal õhtul. Mitmeid haavatuid on toimetatud haiglasse,» kirjutas linnavalitsuse eestkõneleja J. Peter Donald suhtlusvõrgustikus Twitter.

«Esialgsetel andmetel on vigastada saanud vähemalt 25 inimest, kuid kellegi vigastused pole eluohtlikud,» kinnitas kohalik telekanal. Hiljem teatati 29 vigastatust.

Ajalehe New York Post kirjelduse kohaselt on sündmuskohal hulgaliselt purunenud aknaid ja kõik kohad täis klaasikilde. Kohale saadeti hulgaliselt tuletõrje- ja kiirabibrigaade.

Pealtnägijate sõnul põgenesid sajad inimesed paanikas plahvatuskohalt. Politsei on lähiümbruse sisse piiranud ja palunud inimestel sealt eemale hoida. Uudistekanali ABC News andmetel otsib ümbruskonda läbi politsei pommirühm.

Politsei tegeleb ka 23. tänava piirkonnas plahvatuse järel tekkinud tohutu liiklusummiku korraldamisega.

New Yorgi politsei palus juhtunu uurimisel Föderaalse Juurdlusbüroo (FBI) abi.

Esialgu pole plahvatuse põhjus teada. Sotsiaalmeedias levivate kuulduste põhjal oli lõhkeseadeldis paigaldatud prügikonteinerisse.

Mõned tunnid varem lõhkes New Jerseys enne jooksuvõitlust torupomm ja leiti veel kolm sarnast lõhkeseadeldist. Võistlusel pidi osalema 5000 inimest, kuid heategevusüritus jäeti ära.