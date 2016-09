Prantsusmaal hukkus veoautole ronida üritanud poiss

Tunnistajate sõnul proovis poiss ronida reede hommikul sadama läheduses kiiruse alla võtnud veoauto katusele. Laps kaotas aga haarde ja libises masina pealt alla, misjärel sõitis talle otsa teine auto. Viimase juht ei jäänud pidama.

Heategevuslike organisatsioonide andmeil oli see tänavu kolmeteistkümnes migrantide surmajuhtum Calais' sadama lähedal ning kolmas lapsest ohver. Esimese info järgi oli surmasaanud poisil Suurbritannias elav vend ja ta oleks saanud sinna minna ka seaduslikult – ent bürokraatia liikus nii aeglaselt, et meeleheitel afgaan otsustas auto peale ronida.

«Üritame neid veenda mitte riskima, kuid see jutt on kurtidele kõrvadele,» jutustas lähedalasuva migrandilaagri vabatahtlik Jess Egan, kes tundis ka poissi. «Nad on nii meeleheitel, et minna oma eluga edasi; et saada kokku oma peredega, kes on kõigest 48 kilomeetrit eemal.»

Ligi pool aastat laagris elanud poisile meeldinud Egani sõnul jalgpall, muusika kuulamine ja sõpradega ajaveetmine. «Rääkisime temaga tihti sellest, kui väga ta tahaks olla Suurbritannias, käia koolis ja minna eluga edasi,» ütles vabatahtlik. «Aga ta oli siin laagris kohutavates tingimustes lõksus.»

Poisi nime pole avalikustatud, sest tema vanemaid Afganistanis ei ole veel surmast teavitatud. Uuringute järgi elab Calais' põgenikelaagrites praegu rohkem kui 900 alaealist ilma saatjata varjupaigataotlejat.