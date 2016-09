FBI: plahvatuste uurimine ei viita terrorirakule New Yorgis

«Pole mingit alust arvata, et piirkonnas või [New Yorgi] linnas tegutseks mõni terrorirakuke,» ütles FBI New Yorgi osakonna juht Bill Sweeney pressikonverentsil. Ta kinnitas ka, et praegu ei otsi juurdlusbüroo rünnakutega seoses enam ühtegi inimest.

New Yorgis ja New Jerseys nädalavahetusel aset leidnud plahvatuste korraldamises kahtlustatav Afganistani taustaga mees võeti esmaspäeval kinni pärast tulevahetust politseiga, teatasid Ühendriikide telekanalid. Politsei võttis Ahmad Khan Rahami kinni New Jerseys.

New Jerseys Elizabethis elavat Ahmad Khan Rahamit otsiti taga, et küsitleda teda nii New Jersey laupäevase heategevusjooksu teel toimunud torupommiplahvatusega kui ka plahvatusega Manhattani Chelsea linnaosas, kus samal päeval sai vigastada 29 inimest.