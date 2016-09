ÜRO: õhulöögi saanud abikonvoi oli märgistatud ja selle asukoht avalik

ÜRO humanitaarküsimuste juht Stephen O'Brien ütles avalduses, et õhurünnak tabas ka Punase Poolkuu ladu ning tõsist kahju kannatas ka üks Punase Poolkuu kliinik.

O'Brieni sõnul on ta nende tülgastavate rünnakute tõttu vihane ja hirmunud. Ametnik mõistis õhulöögi karmilt hukka.

Ta lisas, et kõikidele osapooltele anti teada pea 78 000 inimesele abi viinud konvoi teekond ning veoautodel oli selge märgistus, et tegu on humanitaarabilastiga.

O'Brien hoiatas, et kui peaks selguma, et konvoi oli rünnakute sihik, siis oleks tegu sõjakuriteoga.

Aktivistide sõnul tabas õhurünnak Süüria Araabia Punase Poolkuu keskusse teel olnud humanitaarabilasti Aleppo provintsi põhjaosas ja rünnakus hukkus 12 inimest, ÜRO sõnul tabas õhulöök vähemalt 18 veoautot.

Õhulöögis said pihta vähemalt 18 veoautot 31 sõidukiga konvoist, teatas ÜRO.

Eesti aja järgi eile hilisõhtul teatas Ühendkuningriigis asuv ühendus Süüria Inimõiguste Observatoorium, et Orum al-Kubra piirkonnas tabas õhurünnak humanitaarabilasti. Õhurünnak leidis aset vaid paar tundi pärast seda, kui Süüria valitsusväed teatasid, et nädal aega kestnud vaherahu on lõppenud.