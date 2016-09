Süüria meditsiinilisi abiorganisatsioone koondava liidu teatel sai surma neli kiirabimeeskonna liiget. Rünnaku eel oli kliinikusse saabunud kaks kiirabi, mis pidid viima patsiente eriravile, teatas liit.

Khan Tumani külas asuv kliinik hävis täielikult ning kardetakse, et rusude all on veel surnukehi, lisas organisatsioon.