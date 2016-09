Rohkem eraldatakse ressursse ka vihakõnet ennetavale politseitööle veebis ja vihakuritegude uurimiseks.

Siseminister Paula Risiko sõnul summadest otsuseid ei langetatud ning seda arutatakse lisaeelarvekõnelustel.

Valitsuse hinnangul pole äärmusrühmituse vastase võitluse küsimust võimalik lahendada vaid raha ja seaduste ülevaatamisega. Lisaks on vajalik ka tõsist arutelu äärmusrühmituste väärtustest ja nendega seotud probleemidest.

Valitsuse teatel saab kehtiva ühingute seaduse alusel juba piisavalt piirata vägivaldse äärmusrühmituse tegevust, kuid seadust ei rakendata piisavalt. Politsei lubas suurendada ühingute seaduse rakendamist. Politseijuhi Seppo Kolehmaineni sõnul on taotlused rühmituste keelustamiseks haruldased.

Justiitsministeeriumi hinnangul tuleks kaaluda rahvakogunemisi puudutavas seaduses sätestatud kohustusliku etteteatamisaja pikendamist. Hetkel on see kuus tundi.

Vägivaldsete äärmusrühmituste all peab valitsus silmas rühmitusi, mille tegudes esineb vägivaldset äärmuslust, vihakõnet või muud, mis on keelatud rahvusvahelistes lepetes, Soome seadustes või mis on vastuolus Soomes üldlevinud hea tavaga.

Arutelu äärmusrühmitustest ja nende keelustamisest kerkis ühiskonnas esiplaanile pärast seda, kui neonatsistliku Soome Vastupanuliikumise (SVL) meeleavaldusel 10. septembril väärkoheldi noort meest, kes hiljem suri.

Politsei kahtlustab teo toimepanemises SVL-i liiget, kes võeti möödunud nädalal vahi alla.