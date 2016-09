Soome politoloog: Trump osutus kergekaallaseks

Aaltola arvates olid mõlemad kandidaadid oma etteasteks hästi valmistunud, kuid silma jäi see, et võrreldes Clintoniga oli Trump pigem kergekaallane, edastab iltalehti.fi.

«Clintonil on sellise esinemisega rohkem kogemusi ja tal oli enamiku ajast kõik kontrolli all, samas Trump ei olnud Clintoni rünnakuteks valmis ja jäi nii mõnegi teemaga hätta,» nentis soomlasest ekspert.

USA meedia ja valimisdebattide asjatundjad arutasid enne seda väitlust, kas ropu sõnakasutusega ja ründava stiiliga Trump suudab end pisut tagasi hoida ning viisakaks ja asjalikuks jääda.

Aaltola arvates läks Trump ikka «libedale teele» ja ei jätnud selle tõttu endast kuigi kompetentset muljet.

«Tegemist oli kolmest debatist esimesega ja oodati, et Trump näitaks selles tõelist presidendilikkust, kasutades rohkem diplomaatilist keelt. Esmalt see tal õnnestus, kuid debati teises pooles lasi ta end lõdvaks ja vana käitumismuster oli tagasi,» selgitas soomlane.

Aaltola arvates säilitas Clinton tasakaalu ja suutis edastada oma kampaania põhisõnumi, et ta on valmis kandma USA presidendiks olemise vastutust.

Soomlasest politoloogi sõnul oli Clinton oma lõksud seadnud väga kavalalt ja Trump ei suutnud kõiki neist vältida. Trump kiitles näiteks sellega, et ta on osanud avalikkuse eest oma makse varjata, kuid seda võib debati tingimustes pidada suureks veaks.

Clinton suutis Trumpi rünnakuid paremini tõrjuda ja oli valmis, et Trump tõstab esile kadunud e-kirjade teema.

Trump üritas selle teemaga Clintonit «püüda», kuid Clinton vastas, et ta tegi e-kirjadega vea ja ta vastutab selle eest.

«Clinton ründas edasi, tõstes esile Trumpi solvavad ütlused naiste kohta. Just see andis Clintonile plusspunkte, kuna ta pooldajate seas on rohkem naisi kui Trumpil,» nentis Aaltola.

Aaltola arvates peaks Trump järgnevas kahes debatis olema tasakaalukam, kui tahab endast «märki maha jätta», sest kui ta samal viisil jätkab, siis kaotab ta toetajaid.

Clinton peaks aga säilitama esimeses debatis hästi esile tulnud tasakaalukuse ja tõsiseltvõetavuse, kuid samas olema inimlähedasem, mitte «poliitrobot».

Aaltola sõnul ei saa väitluste põhjal kokku panna lõplikku pilti, kes valimised tõenäoliselt võidab, kuid mingeid vihjeid need kindlasti annavad.

Soomlase arvates ootab ameeriklasi ees üllatusrohke oktoober, sest nii Trumpil kui Clintonil on kindlasti veel midagi tagataskus, millega üllatada.