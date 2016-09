Türgi võimud vahistavad veel 162 justiits- ja vanglaametnikku

Türgis viibib juulikuise putšikatsega seoses vahi all 32 000 isikut

Türgi teatas täna, et kohtu käsul viibib praegu vahi all 32 000 kahtlusalust, kellele pannakse süüks seotust USAs elava türgi jutlustaja Fetullah Güleni liikumisega. Türgi hinnangul olid just gülenistid juulis läbikukkunud riigipöördekatse taha.