Poola naised kavandavad üleriigilist streiki

Katoliiklikus Poolas, kus abortide tegemine on juba praegu piiratud, plaanitakse suuremahulist streiki, et avalikkuse tähelepanu juhtida valitsuse plaanile raseduse katkestamine täielikult keelustada.

Naised, kes meeleavalduses osalevad, loodavad, et streik halvab Poola majanduse.

Praegu on abort riigis lubatud vaid juhul, kui lapse eostamine on vägistamise tagajärg või, kui ema või lapse elu on ohus. Nüüd soovitakse ka need juhud keelustada ja naised, kes seadust rikuvad võivad kuni viieks aastaks vangi sattuda.

Esmaspäevased streigid on planeeritud toimuma rohkem kui 60 riigis üle Poola, lisaks lubasid mitmed ettevõtted solidaarsuse märgiks oma uksed sulgeda. Meeleavalduses osalejatel on palutud kanda musta ja seejärel pilte sotsiaalmeediasse postitada.

Ametlike andmete kohaselt viiakse Poolas läbi umbes 1000 aborti aastas. Seevastu on arvatav ebaseaduslike abortide arv riigis umbes 150 000. Tihti teostatakse need internetist tellitud kontrollimata tablettidega.