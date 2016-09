Briti välisminister: Venemaad ähvardab paariariigi staatus

Koos Süüria valitsusvägedega Aleppot pommirahe all hoidvat Venemaad ähvardab paariariigi staatus, ütles Briti välisminister Boris Johnson.

"Nad heidavad ühe pommi, ootavad seejärel abitöötajate saabumist ning seda, et tsiviilelanikud tõmbaksid vigastatud rusudest välja, ja heidavad viis minutit hiljem järgmise pommi," ütles Johnson ajalehele The Sun.

Välisministri sõnul on Briti valitsusel tõendeid, et Vene sõjalennukid on korraldanud selliseid, "kaheldamatult sõjakuriteoks" liigituvaid õhurünnakuid.

"Meil on tõendeid. Meil on piisavalt alust uskuda, et just venelased on seda teinud. Me üritame seda täielikult dokumenteerida, sest minu hinnangul on see kahtlemata sõjakuritegu," lausus Johnson.

Tema sõnul kaaluvad Suurbritannia ja USA erinevaid valikuvõimalusi surve suurendamiseks Moskvale. "Võimsaim relv meie käes on häbi. Maailma suhtumine Venemaasse on karmistunud ning minu hinnangul usutakse üha enam, et Venemaad ähvardab paariariigiks muutumise oht," ütles Johnson.

"Kui nad niimoodi jätkuvad, minetavad nad maailmas kogu poolehoiu ja imetluse. Ma arvan, et sellest nad hoolivad," sõnas välisminister.

"Kui Putini strateegia on Venemaa suurus ja hiilgus, siis ähvardab teda risk näha seda põrmu varisemas, sest tema tegudesse suhtutakse põlgusega," ütles Johnson.

Süüria valitsusväed teatasid 22. septembril pealetungi alustamisest Aleppole. Kolm päeva varem teatas Damaskus, et ei pea enam kinni 12. septembril jõustunud relvarahust.

Damaskus ja selle liitlane Venemaa on alates pealetungi algusest andnud Aleppo idapoolsetele linnaosadele pea katkematult õhulööke. Lisaks on ülestõusnute käes olevaid alasid tabanud tünnipommid ja suurtükituli.

Valitsusvägede ja Venemaa rünnakud on teinud maatasa terveid elamukvartaleid ja löönud rivist välja haiglaid, viies ülestõusnute käes olevad alad humanitaarkatastroofi lävele.