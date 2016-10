Afganistanis hukkus pommiplahvatuses USA sõdur

Sõjaväelane hukkus Nangahari provintsis terrorismivastase operatsiooni käigus.

"Sõdur sai surma ühispatrullis koos Afganistani sõjaväelastega," kirjutati teadaandes.

Afganistani julgeolekujõud lõid tagasi islamiliikumise Taliban pealetungi Kunduzi linnale riigi põhjaosas ning viisid teisipäeva hommikul läbi operatsioone linna puhastamiseks viimastest mässulistest.

Ametnike sõnul jätkub sõjategevus linna äärealadel, ent kesklinn on mässulistest puhastatud. Ühe allika järgi tapeti "sadu" mässulisi.

NATO väed Afganistanis teatasid Twitteris, et Kunduzi linn on valitsuse kontrolli all. USA kaitseministeerium teatas, et toetas Afganistani julgeolekujõude õhurünnakute ja erivägedega.

Taliban alustas esmaspäeval pealetungi aasta pärast seda, kui neil õnnestus 2015. aasta septembris lühiajaliselt Kunduz hõivata. Rünnak langes ka ajale, mil president Ashraf Ghani lendas Brüsselisse rahvusvahelisele doonorkonverentsile.