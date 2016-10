Saadikud karmistavad ELi ekspordikeeldu piinamisvahenditele

Varasemate eelnõude osas liikmesriikidega peetud läbirääkimiste käigus lisas Euroopa Parlament transiidi- ja müügiedenduskeelu kolmandates riikides julmaks, ebainimlikuks või inimväärikust alandavaks kohtlemiseks kasutatavatele kaupadele.

«Surmanuhtluse ja piinamise keelustamine on Euroopa kaubandus- ja välispoliitika ühed peamised eesmärgid ning on oluline, et ELi ettevõtted sellisele tegevusele kaasa ei aitaks. Me muutsime uue õigusakti tugevamaks ja paindlikumaks, et EL saaks kiiresti vastata muudatustele turul ning tehnoloogilistele arengutele,» ütles raportöör Marietje Schaake enne hääletust.