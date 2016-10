Colombia presidendi kinnitusel on rahu lähedal ja see saavutatakse

"Colombias on rahu lähedal ja me saavutame selle," ütles Santos pärast kohtumist oma eelkäija Alvaro Uribega, kellega arutati võimalusi rahuprotsessi päästmiseks.

USA eriesindaja Colombia rahuprotsessi juures sõidab Havannasse, et aidata läbirääkijatel päästa kokkulepe kodusõja lõpetamiseks, mille valijad referendumil tagasi lükkasid.

USA välisminister John Kerry helistas kolmapäeval Colombia presidendile Santosele ja kinnitas, et Ühendriigid toetavad endiselt neli aastat kestnud rahuprotsessi. Kerry ütles, et erisaadik Bernie Aronson on teel Kuubale, kus Colombia valitsuse läbirääkijad kohtuvad vasaksisside rühmituse Colombia Revolutsioonilised Relvajõud (FARC) delegaatidega.

Colombias avaldasid kolmapäeval meelt õpilas- ja kodanikeühendused, mis olid referendumil toetanud rahuleppe sõlmimist. Tänavatele kogunes tuhandeid inimesi, kes enamasti kandsid küünlaid konfliktis hukkunute mälestuseks.

"Rahu ei saa lükata lõpmatuseni. On aeg aru sada, et me ei saa aina korrata samu vigu, mida on tehtud uba 52 aastat," ütles 37-aastane meeleavaldusel osalenud sotsioloog Carlos Charry.

Colombia valijad lükkasid pühapäeval napilt tagasi septembri lõpus allkirjastatud rahuleppe, mille heakskiitmine oleks lõpetanud 52 aastat kestnud sõja valitsuse ja FARC-i vahel.

Leppe vastu hääletas 50,21 ja poolt 49,78 protsenti valijaist. Hääletusõiguslikke kodanikke oli 35 miljonit, kuid osalus oli 37 protsenti, mis tähendab, et oma hääle andis referendumil 13 miljonit inimest.

Ootamatu referendumitulemus lõi rahuprotsessi segi, kuid Washington toetab endiselt rahuplaani ning Kerry "tervitab senaator Álvaro Uribe ja FARC-i juhi Rodrigo Londoño kinnitust, et nad on valmis jätkama dialoogi".