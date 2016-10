Allika andmetel uurib kantsler Angela Merkeli valitsus meetmeid, mis võiksid sundida Venemaad muutma oma käitumist Süürias, kus Vene lennukid toetavad Aleppo ülestõusnuid ründavat valitsuseväge.

Ajaleht osutab, et üks meetmeid, mida Saksamaa kaalub, on täiendavad Euroopa majandussanktsioonid Venemaa vastu, ja meenutab, et Merkel oli praeguste sanktsioonide algataja.

Samas tõdes allikas, et arutelu Saksa valitsuses on algusjärgus, ja ei ole selge, kas Merkeli meetmeid toetavad ka teised valitsuskoalitsiooni osalised, sh sotsiaaldemokraadid.

Ajaleht märgib, et lääne juhid süüdistavad Venemaad humanitaarkriisi tekitamises ja tsiviilobjektide ründamises.

Euroopa poliitikud on ühtlasi mures, et vägivalla ägenemine Süürias võib tuua uue pagulastelaine.

USA ametlike esindajate seas on tugevaid erimeelsusi sõjategevuse alustamise osas Süürias, kuid mõningad ametnikud ütlevad, et Euroopa sanktsioonid Venemaa vastu on parim vahend, mis võib sundida seda muutma oma käitumist Süüria kodusõjas ja leidma konstruktiivsema seisukoha, kirjutas Wall Street Journal.