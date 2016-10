Vietnamis konfiskeeriti kaks tonni elevandiluud

Vietnamis on elevandiluuga kauplemine keelatud, kuid sellest hoolimata jätkuvalt populaarne dekoratiivsetel ja väidetavatel meditsiinilistel põhjustel.

Samuti on Vietnam võhkadega salakauplejatele oluliseks transiitriigiks.

Ho Chi Minhi lennujaamas konfiskeeritud elevandiluu koguseks hinnati varem 500 kilo, kuid hiljem andmeid uuendati.

Eelmisel nädalal konfiskeeriti Hanoi lennujaamas umbes 300 kilogrammi elevandiluud.

Vietnamil on ka oma elevandipopulatsioon, kuid see kahaneb ning elevantide jahtimine on riigis keelatud.