USA senaator McCain loobus Trumpi toetamisest

«Donald Trumpi väljaütlemised naiste suhtes on teinud võimatuks mul teda edasi toetada, kuigi ma alguses pidasin vajalikuks erakonna enamuse kandidaadile igakülgset toetust pakkuda,» ütles McCain.

«Cindy ja mina ei hääleta Trumpi poolt,» lisas ta oma naisele viidates.

McCain teatas samas, et pole iialgi hääletanud demokraatide kandidaadi poolt ega kavatse seda ka nüüd teha.

Trumpi selja tagant lahkumist kaalub väidetavalt ka Texase senaator Ted Cruz.

New Yorgi endise linnapea Rudy Giuliani sõnul pole aga mingit põhjust, miks Trump peaks kampaania katkestama nagu paljud on nõudnud.

«See on vaid Clintoni kampaania soovmõtlemine. Trump on mängus, et võita,» ütles Giuliani.