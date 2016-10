McDonald`s kardab, et firma maskotti peetakse pedofiiliks

«Klounide nägemisest tingitud meeleolude tulemusena oleme tundlikud Ronald McDonaldi kasutamise suhtes kogukondlikel üritustel,» seisab ettevõtte avalduses. Väidetavad pervertklounid on tekitanud Ühendriikides massihüsteeria ning on ajanud tagajalgadele nii politsei kui haridusasutused.

Esimene säärane teade tuli augustis Lõuna-Carolinast. Klounideks riietatud mehed üritanud lapsi võsa vahele meelitada, kuid kohalekutsutud politsei avastas, et tegu on petukõnega. Seejärel on jutud klounidest levinud rohkem kui tosinasse osariiki, samuti Kanadasse, Suurbritanniasse ja Austraaliasse. Lisaks pedofiilidest klounidele olevat täheldatud ka kaubikuga ringi sõitvaid relvastatud kloune.

Eksperdid väidavad, et nähtust võib seletada fenomeniga nimega koulrofoobia ehk hirmuga klounide ees. Foobiat täheldati juba aastal 1986, kui õuduskirjaniku Stephen Kingi üleloomulikust maniakist klouni kirjeldavast teosest tehti hittfilm.

«Laste jaoks muudab klounid hirmutavaks see, et nad ei näe nende päris nägu,» lausus New Yorgi Lennox Hilli haigla lastepsühhiaatria programmi direktor Matthew Lorber. «Ohtlikud pettused võtavad tuld ning sotsiaalmeedia valab õli juurde,» selgitas ta.

Kirjanik Stephen King ise postitas paanika kohta sotsiaalportaali Twitter sõnumi. «Hei rahvas, aeg klounihüsteeriaga maha rahuneda – enamus neist on toredad, teevad lastel tuju heaks, ajavad inimesed naerma,» kirjutas King.