Putin Prantsusmaa-visiidi ärajäämisest: meie end kaela ei määri

«Tegelikult me isegi ei tühistanud visiiti, lihtsalt Prantsusmaa andis teada, et praegu ei ole aeg avada ametlikult meie kultuurikeskust Pariisis, ei ole aeg rääkida humanitaarteemadel, peaks need asjad kuidagi edasi lükkama. Noh, meie ütlesime: olgu, hästi, palun. Ega me end, tõtt öelda, kaela määri,» ütles Putin täna Moskvas VTB panga foorumil «Venemaa kutsub».

Putin lisas, et tegi ise Prantsusmaale ettepaneku lükata need üritused edasi. «Olen partneritele palju kordi rääkinud, praegu ei ole aeg, lükkame õige edasi. See oli kogu aeg prantslaste jutt: ei, seda peab tegema - kui vaja, siis palun, teeme. Pärast räägivad: ei praegu ei ole aeg. Noh, meie ütlesime: olgu, hästi, palun,» märkis president.

Putin süüdistas Prantsusmaad ÜROs Süüriat käsitleva ettepaneku pealesurumises, ehkki oli teada, et Venemaa selle vetostab.

«Nad esitasid resolutsiooni teadlikuna, et see ei lähe läbi..., sest tahtsid vetot esile kutsuda,» ütles Putin. «Milleks? See oli mõeldud olukorra üleskütmiseks ja Venemaa ümber hüsteeria tekitamiseks.»

Putin süüdistas peamiselt Prantsuse välisministrit Jean-Marc Ayrault´d, kes tema sõnul loobus eelmisel neljapäeval Moskvas antud lubadustest ning ignoreeris Venemaa ettepanekuid resolutsiooni kohta ja süüdistas Venemaad kõigis Süüria surmapattudes.

Prantsusmaa teenib USA huve, kes kasutab hüsteeriat presidendivalimise kampaanias, sõnas Putin. «Valimiskampaania ajal on see eriti väärtuslik,» ütles Putin.

Putini sõnul on Venemaa Süüria konflikti lahendamiseks valmis tegema koostööd kõigi Euroopa partneritega seal hulgas Prantsusmaaga. «Aga selle asemel süüdistatakse Venemaad täiesti alusetult kõigis surmapattudes, kõigis kuritegudes,» lisas Putin.

Tema väitel on teada, kes ründas Süürias humanitaarkonvoid. «See on üks terroriorganisatsioonidest. Ja me teame, et ka ameeriklased teavad seda, aga eelistavad jääda eriarvamusele ja esitada Venemaale alusetuid süüdistusi. Sellest ei ole abi. Just sellest me hiljuti rääkisime - niisugust meetodit rahvusvahelisel areenil tegutsemiseks nimetatakse surveks ja väljapressimiseks,» ütles Putin, kelle sõnul pole sellest aga kunagi kasu.