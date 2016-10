«Hillary Clintonil on potentsiaal saada suurepäraseks Ühendriikide presidendiks ning me avaldame talle kõhkluseta toetust,» kirjutas mõjukas USA päevaleht, lisades, et ei kiida Clintoni kandidatuuri heaks vaid asjaolu tõttu, et tema peamine vastane on kohutav.

Clinton seevastu on visa, vastupidav, sihikindel ja nutikas, kirjutas leht, tunnistades samas endise esileedi poliitilisi ja isiklikku laadi üleastumisi, nimetades neid läbikukkumisteks, mille tema tugevused üles kaaluvad.

«Me tunnistame, et paljude ameeriklaste jaoks on Clinton ebameeldiv ja ebausaldusväärne. Negatiivsed tunded peegeldavad osaliselt riigi tasandi poliitika praegust kibestumust täis seisu, osaliselt aastakümnete pikkusi ebaausaid rünnakuid tema vastu, ning osalt tema tegelikke puudusi, üleastumisi ja nõrkusi,» kirjutas leht.

«Tal on kogemusi täitevvõimu alal. Ta ei lase oma tunnetel parasjagu käsil oleva ülesande lahendamisel takistuseks saada. Tal on head võimalused midagi ära teha,» kirjutas Washington Post.

USA presidendivalimised peetakse 8. novembril. Järgmine president astub ametisse 20. jaanuaril.