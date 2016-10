ÜRO peasekretär külastab orkaanist laastatud Haitit

Ban külastab orkaanis kõige rohkem kannatada saanud Les Cayesi linna Haiti lõunarannikul ning kohtub riigi liidritega, ütles tema kantselei täna.

ÜRO kutsus oma liikmesriike eraldama kiirkorras Haiti abistamiseks 120 miljonit dollarit, kuid seni on saadud ainult 6,1 miljonit ehk viis protsenti vajaminevast, ütles ÜRO kõneisik Stephane Dujarric.

Vähemalt 473 inimest sai surma, kui Matthew maabus 4. oktoobril Haitil 4. kategooria orkaanina, mille tuulte kiirus ulatus 63,8 meetrini sekundis.

Ban ütles esmaspäeval, et Haiti vajab kiiresti ulatuslikku rahvusvahelist abi, et hävinguga toime tulla. Abivajajaid on umbes 1,4 miljonit.