Video: Venemaal ilmusid müügile BUK-lastevoodid

Erikujulise lastemööbli tootmisega tegutseva firma omaniku Anton Koppeli arvates ei tasu siit aga otsida mingeid poliitilisi alatoone, vahendab Reuters.

«Me ei tahtnud inimesi kuidagi traumeerida. Paljud on meile kirjutanud, et see on seotud olukorraga Donbassis, allakukkunud lennuki ja muude õudsete asjadega, aga meie nii ei arva,» rääkis Koppel Reutersile.

Raketikandja kujuline lastevoodi osutunud klientide seas populaarseks ja seetõttu nad seda ka toodavad, märkis firmajuht.

«See on lihtsalt sõjamasin, mis näeb väga lahe välja. Aga igal juhul, ma mõistan, et inimesed on erinevad ja me austame siin nende huve.» Seetõttu pole voodi nimi BUK, vaid see on ümber nimetatud Defenderiks.

BUK-voodi hind on ligikaudu 11 000 rubla (158 eurot).