Egiptus alustas Siinail ISISe vastu õhurünnakuid

Televisioonis üle kantud teate kohaselt alustas Egiptuse sõjavägi õhurünnakuid ja luurenlende täna varahommikul ja missioon kestis mitu tundi.

Teates öeldi, et õhuvägede sihtmärgiks on eilses rünnakus osalenud relvastatud äärmuslaste peidukohad ja mitmed neist on juba hävitatud.

ISIS on Egiptuses samuti sihtinud turiste ja välismaalasi.

2013. aastast on Põhja-Siinaist asuvast sunniäärmuslaste tugipunktist pärit võitlejad tapnud sadu Egiptuse sõjaväelasi ja politseinikke. Egiptus on viimastel aastatel riiklike julgeolekujõude Siinail suurendanud, et maha suruda sealset ülestõusu, mis algas peale moslemist president Mohamed Morsi kukutamist.